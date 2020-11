Ragazzina violentata sull'autobus a Roma. Arrestato un indiano di 33 anni

03 novembre 2020 a

Violenza sessuale di gruppo ai danni di una ragazzina sull'autobus. Arrestato indiano che era ricercato da 4 anni. Lo ha bloccato la polizia, in particolare gli agenti del sesto distretto Casilino. Sulla sua testa pendeva un mandato di cattura per le ipotesi di reato di violenza sessuale di gruppo ai danni di una minore avvenuta nel 2016 a bordo di un autobus. Si faceva chiamare Alex, e si era trasferito dal quartiere di Torre Angela a quello di Primavalle, con la speranza di eludere le ricerche messe in atto dalle forze dell’ordine.

L’uomo è stato individuato e bloccato nei pressi di un centro commerciale della zona, dopo diversi servizi di osservazione e pedinamento. Il 33enne, come disposto dal Tribunale che aveva emesso a suo carico il mandato di cattura, è stato portato nel carcere di Regina Coeli dove dovrà espiare una pena residua di due anni e otto mesi di reclusione.

