Roma, minaccia e rapina la ex ragazza armato di taser. Arrestato dalla polizia

02 novembre 2020

Minaccia e rapina la sua ex armato di pistola elettrica. Gli agenti di polizia V Distretto Prenestino,il 1 novembre sono intervenuti in via Luigi Crocco, per una segnalazione di una lite tra ex conviventi, con uomo armato di taglierino. Poco prima, un uomo armato di torcia-taser aveva tentato di colpire più volte alle gambe e all’addome una donna, ex convivente dello stesso, per poi rifugiarsi con questa all’interno del comprensorio. Poco distante, i poliziotti hanno rintracciato l’uomo, identificato come un romeno di 31 anni, mentre tratteneva energicamente la vittima alle spalle. Questa, alla vista degli agenti, riusciva a divincolarsi correndo verso di loro mentre lo straniero veniva bloccato. La donna ha così raccontato che poco prima l’ex, presentatosi sotto casa, per un chiarimento, aveva iniziato a minacciarla e, dopo aver tentato di colpirla con un taser, le aveva sottratto il documento di identità e 70 euro oltre ad averle danneggiato il telefono cellulare scagliandolo a terra. Tale atteggiamento sarebbe scaturito per motivi di gelosia. Poco distante gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato la torcia - taser di cui l’uomo si era nel frattempo disfatto. Al termine degli accertamenti lo straniero è stato accompagnato negli uffici del VI Distretto Casilino, dove è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e rapina aggravata.

