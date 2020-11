Bambina di 9 anni di perde nel parco di Villa Ada a Roma. Ritrovata dai vigili urbani

02 novembre 2020 a

a

a

Bambina di 9 anni di perde nel parco di Villa Ada. Ritrovata dai vigili urbani.

L'allarme è scattato a Roma intorno alle 17 del 2 novembre quando la centrale operativa Lupa della polizia locale di Roma Capitale ha diramato una nota per avviare le ricerche della piccola che si era allontanata dal padre in sella a una bicicletta all'interno del parco.

Gli agenti del II Gruppo Parioli si sono messi alla ricerca all'interno del parco, riuscendo in poco tempo ad individuare la bambina, visibilmente scossa ed estremamente spaventata, in lacrime, in un punto isolato. Con garbo e professionalità l'hanno rassicurata promettendole che l'avrebbero portata subito dal papà, un uomo italiano di 46 anni che, disperato, la cercava in ogni dove. Grazie ai vigili l'ha potuta riabbracciare.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.