Halloween, si traveste da "morte" e va in giro per Roma con una falce vera

Si veste di nero e terrorizza passanti con una falce vera. Un 65enne romano ha pensato bene di festeggiare Halloween con un travestimento decisamente a tema: la morte. E' stato bloccato dai carabinieri di Roma Parioli nella zona di piazza Crati che lo hanno denunciato per possesso ingiustificato di Arma bianca.

L’uomo si era camuffato con un vestito scenico da “morte” e con in mano una falce vera, dotata di lama ricurva, affilata e appuntita lunga un metro e 35 centimetri. Una goliardata che costerà cara all'uomo e che non ha fatto sorridere assolutamente i militari che lo hanno dovuto inseguire e bloccare.

