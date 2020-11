01 novembre 2020 a

Roma, furto in casa dell'allenatore Paulo Fonseca: rubati 3 rolex da 100 mila euro.

Paura in casa del tecnico portoghese dei giallorossi. Giovedì notte, mentre la sua Roma stava giocando la partita di Europa League contro il Cska Sofia, alcuni malviventi si sono introdotti nella sua abitazione ed hanno rubato tre orologi del valore complessivo di 100 mila euro. Il furto è stato scoperto dall'allenatore solo nel pomeriggio di venerdì 31 ottobre. Al momento del colpo in casa non c'era nessuno, anche la moglie e il figlio erano fuori.

Si tratta del secondo colpo in una settimana ai danni di protagonisti del mondo del calcio. Una settimana fa alcuni ladri si erano introdotti in casa dell'attaccante della Lazio Correa durante la gara con il Bologna.

