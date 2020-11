Morto in casa con la testa in un secchio. Giallo in un appartamento nel quartiere Tiburtino a Roma

01 novembre 2020 a

Morto con la testa nel secchio. Giallo in un appartamento nel quartiere Tiburtino a Roma.

Un uomo di 66 anni è stato trovato senza vita nella mattina del 1 novembre in un'abitazione in via Giovanni Michelotti nel quartiere Tiburtino. Una morte sulla quale sta indagando la polizia visto che alcuni particolari non sono del tutto chiaro. Uno su tutti. La testa dell'uomo trovato morto era infilata in un secchio. Dunque rimane in piedi l'ipotesi dell'azione di terzi. Insomma, un omicidio. Sul posto sono presenti gli agenti del commissariato Sant'Ippolito. La vittima è un pensionato con una vita normalissima.

