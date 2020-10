29 ottobre 2020 a

Aggredisce e minaccia l'ex fidanzato spalleggiata dal nonno. Arrestata ragazza di 23 anni E' accaduto a Roma in zona Portuense nel primo pomeriggio del 28 ottobre.

Una ragazza, armata di skateboard, stava distruggendo la vetrina di un negozio. All’arrivo delle pattuglie del XII distretto Monteverde e del commissariato Trastevere, la ragazza si è fermata e, dopo alcuni attimi di tensione, gli agenti hanno riportato la calma e hanno iniziato a raccogliere alcuni elementi per ricostruire quanto accaduto. Stando alle prime dichiarazioni, M.V.Z., queste le iniziali della 23enne, prima di accanirsi sulla vetrina, era entrata nel negozio e aveva buttato a terra un computer inveendo contro un dipendente del negozio che, a suo dire, le doveva dei soldi.

La vittima ha riferito di aver avuto in passato una relazione con M.V.Z. al termine della quale aveva continuato ad aiutarla economicamente. Questo aiuto sarebbe poi di fatto diventato un obbligo e proprio il mancato versamento sarebbe stato il motivo dell’aggressione. Il ragazzo, in sede di denuncia, ha mostrato anche alcuni messaggi minacciosi ricevuti dall’ex. Di fronte agli agenti, il nonno della giovane si è avvicinato all’ex fidanzato della nipote e lo ha minacciato, promettendogli che non sarebbe finita lì, intimandogli poi di versargli 30 mila euro. Alla fine della giornata M.V.Z è stata arrestata, mentre il nonno è stato denunciato a piede libero.

