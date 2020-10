Distrugge a sprangate 50 auto parcheggiate in via Colli Albani a Roma. Arrestato straniero di 45 anni. Il video

29 ottobre 2020 a

Prende a sprangate 50 auto parcheggiate in via dei Colli Albani. Arrestato straniero di 45 anni.

Panico nella notte tra il 28 e 29 ottobre in via dei Colli Albani dove un uomo ha danneggiato decine di vetture parcheggiate con una spranga di ferro. Numerose le chiamate al 112 dei residenti allarmati dal rumore dei vetri rotti. Sui social circolano anche dei video che riprendono parte della scena con la gente che insulta l'uomo dalle finestre.



Sul post sono intervenuti i carabinieri della stazione Roma Tuscolana che si sono trovati di fronte una lunga scia di vetri andati in frantumi. Poco lontano è stato trovato l'uomo ancora con la spranga di ferro in mano. vicino a lui numerosi residenti scesi in strada per farglierla pagare. L'uomo, 45 anni egiziano, è stato arrestato per danneggiamento aggravato e minacce aggravate. L'egiziano non ha saputo dare spiegazioni sui motivi del suo gesto.



