Roma, facevano il pane tra la sporcizia, la polizia chiude forno in via Cristoforo Colombo. Il video

29 ottobre 2020 a

a

a

Facevano il pane tra la sporcizia, la polizia chiude forno in via Cristoforo Colombo. Martedì 27 ottobre gli agenti di polizia del commissariato Colombo, insieme al personale della Asl Roma 2, ha ispezionato un laboratorio/panificio. Il locale, secondo quanto riferisce la Questura, versava in pessime condizioni igienico-sanitarie.

Sono state riscontrate irregolarità per quanto riguarda le condizioni igienico-sanitarie che hanno indotto il personale della Asl intervenuto ad adottare il provvedimento amministrativo di chiusura del locale con sospensione temporanea, immediata, dell’attività, fino a completa eliminazione di tutte le irregolarità riscontrate, poiché rappresentava un potenziale pericolo per la salute pubblica.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.