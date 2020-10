Guerriglia a Roma. Crimi: "Tra i denunciati esponenti Forza Nuova e cinque ultras"

28 ottobre 2020 a

Scontri a piazza del popolo, Crimi svela il profilo di alcuni denunciati. "Al termine della manifestazione sono stati identificati e accompagnati in questura complessivamente 16 soggetti ritenuti tra i responsabili dei disordini, tra i quali due noti appartenenti a Forza nuova e cinque gravitanti nel contesto ultras, trovati in possesso di vari artifici pirotecnici di notevole potenza e armi improprie, tutti denunciati all’autorità giudiziaria". Lo ha detto il viceministro all’Interno Vito Crimi rispondendo a un’interrogazione in Commissione Affari Costituzionali alla Camera in merito alla manifestazione di martedì 28 ottobre a piazza del Popolo. "In serata sul posto - ha ricostruito Crimi - si sono radunate circa 200 persone tra cui numerosi aderenti al movimento di Forza nuova e di appartenenti a tifoserie ultras. Alcuni manifestanti, la cui consistenza numerica è gradualmente aumentata, hanno iniziato ad accendere fumogeni e petardi, intonando cori contro le forze di

polizia lì presenti. A seguito di diversi interventi condotti dal personale operante, i manifestanti hanno reagito con un fitto lancio di oggetti contundenti e petardi contro le forze di polizia".

