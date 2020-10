Roma, ruba 50 euro a un non vedente. Denunciato un ambulante napoletano

28 ottobre 2020 a

Ruba 50 euro a cliente non vedente. Denunciato ambulante napoletano. E' avvenuto a Roma nei pressi di via Tuscolana. L'uomo, ipovedente, è rimasto vittima di due ambulanti napoletani che quando hanno capito che nn vedeva bene hanno pensato bene di approfittare della situazione prelevandogli dal portafogli la somma di 50 euro. La vittima, tuttavia, si è rivolta agli agenti del commissariato Tuscolano diretto da Fiorella Bosco, è riuscita a dare una sommaria descrizione dei due, ricorrendo soprattutto al colore dei capi di abbigliamento indossati dai malviventi, tra l’arancio e il rosso e precisando ai poliziotti che sarebbe stato comunque capace di riconoscere il tono della loro voce.

E’ partita così la ricerca da parte degli agenti che sono riusciti in breve tempo a fermare uno dei responsabili, individuato grazie al colore rosso della sua felpa. A chiudere poi il cerchio intorno al giovane 20enne, originario di Napoli, le dichiarazioni di alcuni passanti che hanno assistito all’episodio e il riconoscimento, da parte della vittima, del loro timbro della voce.

Il giovane è stato quindi denunciato e a suo carico è stato emesso un foglio di via obbligatorio dalla citta di Roma della durata di 2 anni.

