Autista Atac presa a bottigliate dopo aver chiesto a un passeggero di indossare la mascherina

28 ottobre 2020 a

Chiede a passeggero di indossare mascherina. Autista del bus Atac presa a bottigliate.

E' accaduto la mattinata del 27 ottobre a Roma su un mezzo in zona Colombo all'Eur. L’uomo ha rotto una bottiglia, ferendo la donna a un occhio. L'autista gli aveva solo chiesto di indossare la mascherina. "Una violenza inaccettabile. Solidarietà alla nostra dipendente, aggredita solo per aver preteso il rispetto delle norme anti-Covid. E’ necessario il massimo rispetto per chi svolge quotidianamente il proprio lavoro, soprattutto in un periodo di emergenza", dice l'assessore alla mobilità di Roma Capitale Pietro Calabrese. "Con le forze dell'ordine rimane alta e costante la collaborazione per aumentare i controlli sul territorio sia ai capolinea bus, sia nelle stazioni metro", assicura.

