Coronavirus, a Viterbo strade e vie a rischio assembramenti chiuse di sera. Sindaco pronto a firmare ordinanza

Coronavirus, il sindaco di Viterbo pronto a chiudere le piazze a rischio assembramenti

Viterbo sulla scia di Tuscania dove da giorni il sindaco Fabio Bartolacci ha creato delle mini zone rosse chiudendo dalle 16 in poi diverse vie e piazza dove si creavano assembramenti. La stessa cosa sarà a Viterbo dove il sindaco Giovanni Arena è pronto a firmare un'ordinanza - dovrebbe essere ufficiale nel pomeriggio del 28 ottobre - per chiudere le zone dove si radunano giovani o extracomunitari. Le aree interessate dovrebbero essere quella alle spalle della Banca d'Italia in largo Marconi, via San Clemente dietro Palazzo dei Papi, il Sacrario, piazza Unità d'Italia, la zona dietro agli Almadani e la scalinata che scende da via Ascenzi. Il "coprifuoco" dovrebbe scattare dalle 18.

