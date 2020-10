Reddito di cittadinanza, scoperta la truffa delle false residenze. Sette denunciati a Caprarola

28 ottobre 2020 a

a

a

Truffa del reddito di cittadinanza. Facevano figurare in maniera falsa di essere residenti a Caprarola per prendere il reddito di cittadinanza. Invece non ne avevano diritto. La presunta truffa è stata scoperta dai carabinieri dell'ispettorato del lavoro insieme a quelli della stazione di Caprarola. Sette persone sono state dunque denunciate per l'ipotesi di indebita richiesta del beneficio del reddito di cittadinanza , conservandone illegalmente il godimento in danno dello Stato

Hanno percepito in tutto circa 60.000 euro di sussidio dal 2019 ad oggi. Si tratta di due cittadini italiani, e 5 stranieri di cui tre rumeni e due albanesi

La truffa avveniva attestando con dichiarazioni non veritiere la residenza a Caprarola loro o dei loro familiari; al termine delle investigazioni oltre ad essere denunciati gli sono stati sospesi tramite l’Inps i pagamenti ed è stata richiesta la restituzione dell’ intera somma percepita.

.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.