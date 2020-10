28 ottobre 2020 a

Incidente sulla A24 a Roma, sei chilometri di coda tra via Fiorentini e Portonaccio.

Mattinata complicata il 28 ottobre sul tratto urbano della Roma-L'Aquila per un incidente che è avvenuto nei pressi di via Fiorentini e che ha coinvolto due auto. Sul posto i mezzi di soccorso e le forze di polizia per soccorrere i feriti e rimuovere i mezzi incidentati. Si circola su una sola corsia e nel tratto compreso tra via Fiorentini e Portanaccio si è creata una coda di 6 chilometri. La circolazione va al rilento e il traffico in arrivo da Roma Est è paralizzato,

Nella mattinata del 28 ottobre c'è stato un incidente anche poco dopo Orte sull'A1. Ci sono stati dei rallentamenti per circa un'ora.

