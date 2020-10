Scontri in piazza del Popolo a Roma. La polizia utilizza gli idranti e ferma 12 persone. Video

27 ottobre 2020 a

a

a

Scontri in piazza del Popolo a Roma. La polizia utilizza gli idranti e ferma 12 persone.

Il tutto è avvenuto in occasione della manifestazione contro l'ultimo dpcm anti-covid varato dal governo che si è svolta nella serata del 27 ottobre. Tra i manifestanti molti appartenenti a Forza Nuova. La polizia ha disperso i manifestanti con gli idranti. Sono stati incendiati alcuni cassonetti. La tensione è salita quando dal corteo, formato da circa 200 persone, sono stati lanciati petardi contro le forze dell'ordine. Da lì la polizia è partita con gli idranti spingendo i manifestanti verso piazzale Flaminio e poi si sono dispersi nelle vie laterali dove hanno dato fuoco ad alcuni cassonetti. In piazza erano presenti anche esponenti di Forza Nuova.

"Cassonetti rovesciati e incendiati, lancio bottiglie e bombe carta, scontri con forze ordine. Guerriglia tra strade Roma non è accettabile. È momento delicato e difficile: violenza non è soluzione. Nessuna tolleranza verso chi vuole soffiare su fuoco disperazione". Lo scrive su Twitter la sindaca di Roma, Virginia Raggi.

Video su questo argomento Scontri tra polizia e manifestanti in Piazza del Popolo a Roma. Le immagini

Sono 12 le persone fermate dopo gli scontri avvenuti oggi a Roma in Piazza del Popolo e nelle vie limitrofe con lancio di petardi nei confronti delle forze dell'ordine e cassonetti dati alle fiamme.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.