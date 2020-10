27 ottobre 2020 a

Clan Casamonica: sei arresti per usura ed estorsione. Raggi: "Grazie alla polizia".

Violenze, usura, minacce ed estorsioni nella zona est. Dalle prime ore di questa mattina, 27 ottobre, è in corso l’operazione coordinata dalla Procura Distrettuale Antimafia. Agenti del servizio centrale operativo, della squadra mobile di Roma e del commissariato Romanina stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip. Gli arrestati appartenenti al clan Casamonica-Di Silvio sono ritenuti responsabili, a vario titolo, di estorsione aggravata dal metodo mafioso, usura, esercizio abusivo dell’attività finanziaria e spaccio di sostanze stupefacenti. Tra i vari fatti contestati ci sono anche le violenze del Roxy bar.

"Grazie a Polizia e Dda per blitz che ha portato ad arresto di sei persone del clan Casamonica. Sono accusati di estorsione aggravata da metodo mafioso, usura, spaccio. Un arrestato coinvolto anche in raid al Roxy bar. A Roma non c’è spazio per criminalità. Fuori la Mafia da Roma" Così in un tweet la sindaca di Roma Virginia Raggi.

