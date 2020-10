Coltellate durante lite a Roma: feriti due marocchini, uno è grave. Arrestato romano di 41 anni

27 ottobre 2020 a

a

a

Coltellate durante lite a Roma: feriti due marocchini, uno è grave. L'uomo che avrebbe accoltellato i due, un italiano di 41 anni, è stato arrestato dai carabinieri all'una di notte del 27 ottobre nel quartiere Laurentino 38. I fatti risalgono alla sera precedente intorno alle 18.30

L’uomo avrebbe discusso in via Francesco Sapori con i due stranieri per futili motivi per poi tirare fuori un coltello da cucina e con quello colpire entrambi. All’arrivo dei militari gli strabieri erano a terra: il più giovane, 31 anni, è stato portato al pronto soccorso del Sant’Eugenio e dimesso con una prognosi di 15 giorni per una ferita alla gamba, l’altro, 32 anni, è tuttora ricoverato nello stesso ospedale in prognosi riservata per una ferita penetrante all’emopneumotorace sinistro. Portato per un sospetto trauma cranico al Campus biomedico l’italiano, 41enne romano, piantonato fino a quando non è stato dimesso e arrestato per tentato omicidio. Trovato e sequestrato dai carabinieri della VII sezione del Nucleo Investigativo di via In Selci il coltello usato per colpire i due marocchini, si continua a indagare per rintracciare eventuali altri partecipanti alla rissa.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.