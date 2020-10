26 ottobre 2020 a

a

a

Coprifuoco scontri in piazza del Popolo a Roma. Liberati due degli arrestati, obbligo di firma per gli altri

Sono stati convalidati gli arresti dei quattro manifestanti fermati dalla polizia nella notte tra sabato 24 e domenica 26 ottobre . Al termine dell’udienza di convalida il giudice ha disposto per due di loro l’obbligo di firma mentre gli altri due sono stati rimessi in libertà in attesa del processo per direttissima fissato a novembre. Le accuse vanno dalla resistenza al danneggiamento. Nel corso della manifestazione, organizzata dall’estrema destra, a cui hanno partecipato un centinaio di persone ci sono stati lanci di oggetti contro i poliziotti del Reparto Mobile, incendi di cassonetti e diversi motorini, fioriere e semafori sono rimasti danneggiati

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.