Roma, offre cocaina a carabinieri in borghese. Arrestato. E' accaduto nella capitale dove i militari del comando provinciale hanno fatto il bilancio dei controlli antidroga dei giorni scorsi. Il caso più clamoroso è avvenuto al Quarticciolo, in via Castellaneta, dove i carabinieri della Compagnia di Roma Casilina hanno arreatto un 18enne che ha offerto dosi di cocaina ai carabinieri in borghese che volevano controllarlo.

Dieci le persone arrestate e 7 denunciate tra i quartieri Parioli, Quarticciolo, Primavalle, San Basilio e Cinecittà. Sequestrati 600 grammi tra cocaina, eroina, hashish, marijuana e shaboo e circa 8.400 euro in contanti oltre a 4 piante di marijuana. In particolare, a Primavalle, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Trastevere hanno arrestato un 51enne romano, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso a vendere dosi di cocaina dalla finestra della sua abitazione in via Angelo Mai.

