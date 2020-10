25 ottobre 2020 a

Rapina in un negozio di abbigliamento alla stazione Termini: arrestato uomo di 29 anni.

L'uomo, italiano è stato arrestato nella giornata del 24 ottobre, dagli agenti del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Lazio perché autore di una rapina ai danni di un’attività commerciale all’interno della stazione Termini a Roma. Secondo la ricostruzione della polizia ha aggredito l’addetto alla sicurezza che lo ha sorpreso a fare incetta di capi d’abbigliamento. Allertati dal titolare dell’esercizio commerciale, i poliziotti della Polizia Ferroviaria sono intervenuti riuscendo a bloccare il ladro che nel tentativo di guadagnare la fuga si è scagliato contro gli agenti. Il rapinatore, conosciuto dalle forze dell'ordine e già sottoposto a sorveglianza speciale, è stato tratto in arresto e messo a disposizione dell’ Autorità Giudiziaria per il rito di convalida.

