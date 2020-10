Coprifuoco a Roma, scontri a piazza del Popolo. Bombe carta contro la polizia. Video

25 ottobre 2020 a

Coprifuoco a Roma, scontri a piazza del Popolo. Bombe carta contro la polizia.

Non è stato come Napoli, ma anche a Roma intorno alla mezzanotte di sabato 24 ottobre ci sono state delle violenze durante la manifestazione voluta da Forza Nuova contro le misure anti Covid.



Il movimento di estrema destra ha radunato qualche centinaio di persone. Queste, visto l’accesso bloccato a via del Corso, si sono spostate verso il Lungotevere, talvolta causando incidenti. Alcuni manifestanti hanno lanciato delle bombe carta contro gli agenti. Tuttavia tutto è stato sedato in poco tempo e la situazione è rimasta sotto controllo per tutta la notte.

