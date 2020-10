25 ottobre 2020 a

Coronavirus, 800 persone controllate a Roma nella prima notte di coprifuoco: 17 multe. La Questura di Roma ha avviato i controlli per garantire il rispetto delle ordinanze regionali e comunali che hanno imposto il divieto di spostarsi dalle 24 alle 5 del mattino e la chiusura, disposta dal Campidoglio per contenere il pericolo contagi Covid-19, dei storici luoghi della movida romana come Piazza Trilussa, Piazza Campo de’ Fiori, Piazza Sempione, Piazza Madonna de Monti e il Pigneto.



"Sebbene non siano state riscontrate particolari criticità, nel corso della notte sono state elevate 17 sanzioni a persone che hanno contravvenuto all’art 4 del Decreto Legge n.19 del 2020.

I controlli proseguiranno per tutta la durata della misura", si legge in una nota della Questura,

