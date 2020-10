21 ottobre 2020 a

a

a

Coronavirus, coprifuoco nel Lazio. Il modulo per l'autocertificazione per spostarsi dalle 24 alle 5 del mattino (clicca qui per scaricare ordinanza e modulo).

Il presidente Nicola Zingaretti ha firmato l'ordinanza che limita la mobilità nel Lazio a partire dalla notte tra venerdì 23 ottobre e sabato 24 ottobre: saranno vietati gli spostamenti in orario notturno salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze (a titolo esemplificativo, per i lavoratori, il tragitto domicilio, dimora e residenza verso il luogo di lavoro e viceversa), e per gli spostamenti motivati da situazioni di necessità o d’urgenza, ovvero per motivi di salute.

Chi sarà fermato durante il coprifuoco dovrà attestare il motivo dello spostamento attraverso una autocertificazione.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.