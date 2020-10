Cinghiali chiusi nel parco vicino alla scuola materna. I residenti: "Qualcuno venga a prenderli" | VIDEO

16 ottobre 2020 a

Cinghiali chiusi nel parco vicino alla scuola materna a Roma. I residenti: "Qualcuno venga a prenderli".

Sono stati messi "in gabbia" dai residenti nel giardino Giardino Mario Moderni, in zona di Gregorio VII nella Capitale. Il branco di cinghiali che da settimane girava nel quartiere Aurelio, non troppo lontano da piazza San Pietro nella mattinata del 15 ottobre è entrato nel parchetto che sta vicino alla scuola materna e a quel punto i residenti, che da settimane segnalavano la loro presenza nelle strade con continui video, non si sono lasciati sfuggire l'occasione ed hanno chiuso i cancelli. Sono lì da ieri.

"Ora il giochino del rimpallo non può più funzionare e qualcuno deve/dovrebbe obbligatoriamente intervenire. A meno di non sperare nell'attività di scavo dei cinghiali (alla ricerca della via di fuga) o, forse peggio, che muoiano di fame visto che a parte l'immondezza che staziona nel parco, non avrebbero null'altro da mangiare. Ma a Roma, la situazione è ormai patetica e 24 doro i cinghiali stanno ancora lì, al parco giochi, liberi di divertirsi sull'altalena", scrive un residente su Facebook.

