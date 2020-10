15 ottobre 2020 a

Pioggia a Roma, allagamenti sulla Cristoforo Colombo e in via Casal Palocco all'altezza della polisportiva.

Da questa mattina, 15 ottobre, all’alba sono circa un centinaio gli interventi già eseguiti dalle pattuglie della polizia locale di Roma Capitale, impegnate in una vigilanza rafforzata sul territorio per affrontare l’ondata di maltempo che si è abbattuta su Roma. Gli agenti stanno lavorando da ore per la messa in sicurezza delle aree maggiormente colpite da allagamenti, alberi o rami caduti, oltreché per rilevare i danni causati dalle forti piogge e per eseguire le attività connesse agli incidenti stradali avvenuti in queste ore. Le pattuglie di tutti i gruppi territoriali sono tuttora impegnate per agevolare il più possibile la viabilità cittadina. Oltre una ventina solo le chiamate ricevute per alberi o rami pericolanti o caduti sulla carreggiata o sui veicoli in sosta, con soli danni alle cose. Cadute avvenute in varie località tra cui viale Guglielmo Marconi, via Federico Borromeo, via della Giustiniana, via di Decima, viale Regina Elena, viale dell’Umanesimo. Tra gli interventi legati ad allagamenti quelli di maggior rilievo si sono registrati in via Cristoforo Colombo, sotto il ponte del Gra direzione Roma ed in via di Casal Palocco altezza Polisportiva.

