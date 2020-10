14 ottobre 2020 a

a

a

Figlia violenta terrorizzava i genitori. Arrestata per maltrattamenti in famiglia.

La polizia ha eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di S.D. 24enne di Tivoli. È accusata di maltrattamenti ai propri familiari. Per otto anni avrebbe tenuto una condotta tale da terrorizzare la sua famiglia. Violenze, minacce e aggressioni pur di ottenere i soldi utilizzati per comprare alcol, droga e psicofarmaci da cui è dipendente. Nei mesi scorsi la donna, in concorso con il compagno, ha aggredito un giovane a scopo di rapina ferendolo con una grossa mannaia mentre il mese successivo vittima della violenza è stato lo stesso compagno, aggredito con un vaso di coccio ed un coltello, che gli hanno procurato ferite al corpo e al volto. È lunga la lista di violenze di cui la donna è accusata, dai litigi con i pusher per i debiti di droga, alla pressante richiesta di denaro fatta al padre anche sul posto di lavoro, alle minacce di prostituirsi e di fare scenate in pubblico, ma soprattutto le aggressioni giornaliere alla madre e al fratello minore, malato, sempre per lo stesso scopo, unite alla continua sottrazione di oro e altri beni dalla casa di famiglia. Particolarmente allarmante è inoltre l’abitudine della donna di portare con se coltelli nascosti nella borsa tanto da generare paura nei familiari costretti a vivere in un clima di terrore.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.