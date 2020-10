14 ottobre 2020 a

a

a

Morto dopo essere finito fuori strada sulla Roma-Fiumicino. Code verso l'aeroporto

Una persona è deceduta a seguito di un incidente stradale avvenuto sull’autostrada A91 Roma-Fiumicino si segnalano code in corrispondenza del km 14,000, in direzione dell’aeroporto, poiché al momento la circolazione transita su una sola corsia. Per cause ancora in corso di accertamento, l’auto che proveniva dalla Roma-Civitavecchia e viaggiava verso la Roma-Fiumicino (direzione aeroporto) ha perso il controllo del veicolo, finendo contro le barriere. Il personale intervenuto ha constatato il decesso del guidatore. Sul posto è presente personale di Anas, del 118 e delle Forze dell’Ordine attualmente impegnati nei rilievi del caso, che potranno richiedere brevi interruzioni della circolazione; a seguito delle operazioni di rimozione del mezzo e di pulizia del piano viabile sarà possibile ripristinare la regolare circolazione.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.