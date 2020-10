13 ottobre 2020 a

Coronavirus, focolaio nella sede del Corriere Bartolini a Guidonia: 16 positivi, 40 in quarantena,

L'emergenza è scoppiata in uno die centri di distruzione del gruppo in particolare quello di Guidonia alle porte di Roma. Sono già sedici gli addetti del magazzino che sono risultati positivi, altri quaranta sono in quarantena. Una situazione che preoccupa sempre di più l'unità di crisi per l'emergenza coronavirus della Regione Lazio che oggi, 13 ottobre, ha dovuto fare i conti con una forte impennata dei casi

E’ in corso l’indagine epidemiologica da parte della Asl Roma 5. Si sta ricostruendo la catena dei contatti. Compito non facile visto il ruolo dei corrieri.

