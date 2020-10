13 ottobre 2020 a

Roma, passeggero rifiuta di indossare mascherina. Autista costretto a fermare il tram. Il mezzo si è bloccato in piazza della Marina ed è dovuta intervenire la polizia. Sul posto gli agenti del commissariato Villa Glori, diretto da Anna Galdieri. Il 41enne trasgressore, ancora a bordo del tram, stava discutendo con un altro utente sempre per lo stesso motivo. Non voleva assolutamente mettersi la mascherina come previsto dalle disposizioni anti Covid.

L’uomo è stato dunque identificato dai poliziotti. Francese di origine, è stato denunciato a piede libero per interruzione di pubblico servizio e sanzionato amministrativamente per il mancato rispetto delle disposizioni sul Coronavirus.

