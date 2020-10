13 ottobre 2020 a

Roma Nord, tutti vicini ad aspettare il treno alla stazione di piazzale Flaminio.

"Com'era la storia che il contagio avviene in famiglia?". E' questa la nota sarcastica che un utente di Twitter ha scelto per postare una foto che parla da sola. Uno scatto che riprende il capolinea della tratta ferroviaria Roma-Civita Castellana-Viterbo più conosciuta come Roma Nord.

La foto è stata scattata poco prima delle nove del mattino e testimonia una situazione al limite nella stazione di piazzale Flaminio. Centinaia di persone con la mascherina accalcate davanti al tunnel in attesa del treno. Uno scatto che conferma come è difficile garantire il distanziamento nei mezzi pubblici e nelle stazioni e come i pendolari sono sempre più a rischio.

