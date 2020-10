Cinghiali a spasso di notte per le strade di Roma | VIDEO

12 ottobre 2020 a

Un gruppetto di cinghiali liberi per le strade di Roma. Sono stati filmati nella notte dell'11 ottobre in via Farinacci nel quartiere Aurelio dove ormai da agosto i video della colonia di ungulati che dimora nel parchetto di Villa Veschi, vicino a una scuola materna, sono ormai all'ordine del giorno.

Nell'ultimo filmato postato nel gruppo Facebook del Comitato di quartiere Aurelio Roma XIII si nota che i cuccioli ripresi più volte con gli smartphone stanno crescendo. Qualche giorno fa un papà a spasso con la bambina di 4 anni è dovuto fuggire con la figlia in braccio perché la piccola era stata spaventata dagli animali.

