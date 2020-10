12 ottobre 2020 a

Omicidio Luca Sacchi, quinto indagato legato alla trattativa per la droga. Il nome è stato iscritto nel registro degli indagati nell'inchiesta sulla trattativa per la vendita di 15 chili di droga che rientra nella vicenda dell’omicidio di Luca Sacchi, ucciso nella notte tra il 23 e il 24 ottobre dello scorso con un colpo di pistola alla testa davanti a un pub nella zona di Colli Albani. Si tratta, secondo quanto riporta l'AdnKronos, di Valerio Rispoli. In questo segmento dell’inchiesta sono già imputati Valerio Del Grosso, Paolo Pirino, Marcello de Propris e Anastasiya Kylemnyk. Agli atti è finito anche un video girato nel corso di un’indagine della

Polizia su un’attività di spaccio che documenta l’incontro il 22 ottobre, il giorno prima dell’omicidio di Luca Sacchi, tra Marcello e Armando De Propris, Valerio Del Grosso e una quarta persona in un bar di piazza Coleman nella zona di Tor Sapienza a Roma. Nel corso dell’udienza di questa mattina, 12 ottobre, è stato sentito come testimone l’agente immobiliare che era stato contattato da Anastasiya Kylemnyk per un appartamento da prendere in affitto. "Non aveva specificato la tipologia di appartamento - ha spiegato il testimone in aula rispondendo alle domande del pm Giulia Guccione - Anastasya è venuta prima da sola e poi con Luca. Il budget era di 900 euro e aveva fatto una proposta su un appartamento mostrando interesse anche per un altro. Quel giorno venne accompagnata da una ragazza. Poi dopo l’omicidio sono stato io a richiamarla ma mi è stato detto quello che era accaduto e si è fermato tutto".

