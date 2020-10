Roma, sfonda il casotto di un distributore di benzina con auto rubata | VIDEO

12 ottobre 2020 a

Roma, sfonda il casotto di un distributore di benzina con l'auto. E' accaduto in una pompa in via Bari a Roma nella zona Nomentano e la scena è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza. A dare l'allarme il dipendente della stazione di servizi. Sul posto sono intervenuti i poliziotti del commissariato Porta Pia che hanno analizzato immediatamente i filmati.

Acquisite le immagini, i poliziotti hanno potuto constatare la presenza di un veicolo il cui conducente, dopo aver posizionato l’autovettura con la parte posteriore in linea con la porta d’accesso del casotto, ha innestato la retromarcia e, a tutta velocità, è andato contro quest’ultima sfondandola completamente. Inoltre, dalle immagini video si è visto chiaramente la presenza di un uomo di circa 50 anni, corporatura robusta, con indosso una felpa rossa, dei jeans scuri e scarpe ginniche che, dopo essere entrato all’interno del casotto, ha iniziato a rovistare dappertutto per poi allontanarsi in tutta fretta con il veicolo risultato essere rubato.

Le successive indagini hanno permesso di identificare l’uomo, un romano di 55 anni-

L’uomo, dopo una serie di appostamenti, è stato rintracciato proprio mentre andava a riprendere il veicolo rubato che aveva regolarmente parcheggiato in piazza Balsamo Crivelli.

Accompagnato negli uffici di polizia è stato denunciato per furto aggravato e ricettazione del veicolo.

