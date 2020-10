Incidente sull'autostrada Roma-Napoli, 5 chilometri di coda tra Ferentino e Anagni

12 ottobre 2020 a

a

a

Incidente sulla Roma-Napoli, 5 chilometri di coda tra Ferentino e Anagni.

Mattinata complicata, il 12 ottobre, sull'autostrada Roma-Napoli in direzione Nord. Per cause ancora da accertare c'è stato un incidente che ha coinvolto dei mezzi pesanti. Sul posto i mezzi di soccorso e i tecnici per rimuovere i mezzi che occupano gran parte della sede stradale. Si circola lentamente su una sola corsia e si sono formate code per 5 chilometri tra gli svincoli di Ferentino e quello di Anagni. L'incidente è avvenuto al chilometro 610.7 in direzione Nord. Verso Roma si consiglia di uscire ad Anagni.Uscita consigliata provenendo da Napoli: Frosinone.

Sul posto la polizia stradale.

