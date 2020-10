11 ottobre 2020 a

Maltempo, lunedì 12 ottobre pioggia e temporali in tutto il Lazio. Scatta l'allerta. il dipartimento di protezione civile ha diffuso l'avviso di condizioni metereologiche avverse. Dalle prime ore di domani, lunedì 12 ottobre 2020, e per le successive 18-24 ore, si prevedono sul Lazio: precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati. Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei livelli di allerta/criticità e pertanto inoltrato un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica.

La sala operativa permanente della Regione Lazio ha diramato l'allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza.

