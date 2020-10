11 ottobre 2020 a

Coronavirus, 90 multe a manifestanti no mask. Tensione per volantinaggio agenzia funebre.

La Questura di Roma ha fornito i numeri delle persone che sono state sanzionate sabato 10 ottobre durante la manifestazione dei no mask per aver violato le norme anti covid. Sono 90 le persone multate che "in caso di ulteriori violazioni delle norme che regolano le manifestazioni pubbliche scatteranno anche le denunce".

Diversi i momenti di tensione durante la manifestazione. Uno ha riguardato un ragazzo dell'agenzia funebre Taffo Funeral Services di Roma - celebre per le campagne pubblicitarie ironiche e sarcastiche sulla morte - che ha distribuito dei volantini ai manifestanti. Sono voltati insulti e spintoni. In ogni caso le foto del ragazzo che volantinava in piazza hanno spopolato sui social.

