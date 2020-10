11 ottobre 2020 a

a

a

Cassonetti in fiamme, arrestato il piromane del Lido di Ostia: è un senzatetto di 42 anni. I carabinieri della Compagnia di Roma Ostia hanno eseguito il fermo di indiziato di delitto nei confronti di un 42enne romano, senza fissa dimora, ritenuto responsabile di aver appiccato il fuoco, nella nottata del 2 ottobre scorso, a quattro cassonetti per la raccolta dei rifiuti, posizionati nelle vie limitrofe al centralissimo Lungomare Paolo Toscanelli.

A inchiodare l'uomo ci sarebbero dei filmati registrati dalle telecamere di sorveglianza che sono nell'area. Dalla visione dei filmati i carabinieri, che già lo conoscevano, lo hanno individuato. I militari hanno ricostruito la sequenza degli incendi avvenuti, in rapida successione, in via della Pineta di Ostia, corso Regina Maria Pia, via del Parco e Lungomare Toscanelli. Il 42enne, che nel frattempo si era reso irreperibile, è stato rintracciato dai carabinieri dopo alcune ore dai fatti, mentre si aggirava a piedi per le vie di Ostia ed è stato portato a "Regina Coeli" di Roma. Sono tuttora in corso gli accertamenti, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Roma, per verificare il coinvolgimento dell’uomo anche negli altri incendi verificatisi nelle ultime settimane ad Ostia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.