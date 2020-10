11 ottobre 2020 a

Coronavirus, tamponi nel Lazio. Ecco la situazione delle code ai drive in domenica 11 ottobre.

L'unità di crisi del coronavirus della Regione Lazio sta monitorando la situazione delle code nei drive in della Capitale e del Lazio. Intorno alle 10 di domenica 11 ottobre la situazione era la seguente. Asl Roma 1: Labaro 27 persone in coda azzerate intorno alle 11, San Giovanni 60 (e 6 persone in fila al drive in pedonale), Santa Maria della Pietà 65. Asl Roma 2: Togliatti 180, Odescalchi 20, Campus Biomedico 89, Istituto Zooprofilattico 40 (dimezzate alle 11), Torre Spaccata 35. Asl Roma 3: Forlanini 70, Casal Bernocchi 90. Latina e Genzano nessuna auto in attesa. A Guidonia 120 auto in attesa, a Colleferro e Palombara 80. Elenco completo dei drive in sul sito: salutelazio.it (clicca qui)

