Roma, David Sassoli si tira fuori per la corsa a sindaco: "L'ipotesi non esiste".

Nelle ultime settimane il nome del presidente del parlamento europeo è circolato come ipotetico candidato del Pd per il Campidoglio alle elezioni della prossima primavera. Ma è stato lo stesso Sassoli a tirarsi indietro. In un'intervista a Repubblica, rispondendo all'esplicita domanda sulla possibilità di una sua candidatura a sindaco di Roma ha tagliato corto: "Questo è il tempo dell’Europa. E presiedere il Parlamento europeo è un grande onore. Ringrazio coloro che mi esprimono fiducia, ma l’ipotesi non esiste. La responsabilità di un democratico si misura sul suo rispetto per le istituzioni. E le istituzioni non si piegano agli interessi personali o di parte. Questo ci hanno spiegato le generazioni che hanno fatto la Repubblica e io mi sento legato a questo insegnamento. Sono sicuro che il mio partito e i cittadini romani lo comprendano e lo condividano".

