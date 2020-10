Morto motociclista dopo frontale con auto in Corso Francia a Roma. Aveva 37 anni

11 ottobre 2020 a

a

a

Morto motociclista dopo frontale con auto in Corso Francia a Roma

L'incidente è avvenuto intorno alle 5 del mattino dell'11 ottobre all'altezza di via Maresciallo Pilsduski nella zona di Roma Nord. Da quello che si è appreso da una prima ricostruzione la moto, uno scooter Peugeout Tweet ha imboccato contromano la rampa di corso Francia che va verso viale Tiziano scontrandosi con una Fiat Panda. A perdere la vita un cittadino di nazionalità peruviana di 37 anni. In corso accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Sul posto sono arrivate pattuglie del III Gruppo Nomentano della Polizia Locale di Roma Capitale.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.