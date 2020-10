11 ottobre 2020 a

Cinghiali davanti alle scuole e nei parchi, continua la protesta dei residenti del quartiere Aurelio.

Si è svolta sabato, nel rispetto delle disposizioni anti Covid, una riunione del comitato Aurelio insieme ai rappresentanti della Circoscrizione per affrontare il problema della colonia di cinghiali che ormai dall'estate scorsa gira indisturbata per le strade delle aree Aurelio, Baldo degli Ubaldi e circonvallazione Cornelia. Decine gli avvistamenti come i video che sono stati postati sui social. Gli ungulati sono arrivati all'interno dei giardini condominiali e, in un caso, addirittura in un seggio elettorale nella domenica del referendum.

Cinghiali entrano in un giardino condominiale a Roma | VIDEO

"Il protocollo licenziato dalla regione Lazio lo scorso Febbraio aspetta di essere applicato", dicono i residenti che aggiungono: "Nel frattempo una colonia di cinghiali si è insediata nella Villa Veschi e nel parco del Pineto davanti a delle scuole. Il pericolo di incidenti stradali, i danni all’agricoltura e la possibile trasmissione di infezione sono rischi troppo grandi per andare avanti in questo modo"

