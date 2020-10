11 ottobre 2020 a

Bambino morto soffocato da un palloncino a in una casa famiglia Morlupo. Aperta inchiesta.

La tragedia è avvenuta la sera dell'8 ottobre, ma la notizia è stata diffusa solo nella serata di sabato. Tutto è avvenuto all'ora di cena in una casa famiglia dove il bimbo abitava con la madre. Il bambino stava giocando con un palloncino, esploso per pura casualità. Nello scoppio, dei frammenti sono finiti in bocca al bimbo impedendogli di respirare. La madre ha tentato di liberargli la gola. Ma portato in ospedale il piccolo è deceduto.

Sono intervenuti i carabinieri di Castelnuovo di Porto e di Bracciano. La salma del piccolo è stata trasferita al Policlinico Gemelli a disposizione degli inquirenti. L’inchiesta dovrà appurare se l’incidente del bambino di 4 anni sia avvenuto per negligenza o se, durante i fatti, vi siano state delle omissioni

