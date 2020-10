08 ottobre 2020 a

Coronavirus, boom di casi a Latina. Negozi e palestre a numero chiuso, bar chiusi alle 24.

Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, tenuto conto dell’incremento dei casi registrati dal 4 ottobre pari al 155% e in relazione alle note della Asl di

Latina del 7 di ottobre ha firmato un ordinanza che per due settimane determina ulteriori misure di contenimento nella provincia di Latina. In negozi e palestre deve essere affisso il cartello con il numero delle persone ammesse, stop alle visite ai parenti ricoverati negli ospedali del territorio, chiusura anticipata dei pub, bar e ristoranti alle ore 24 e divieto di assembramenti alle feste private alle quali potranno partecipare massimo 20 persone. Sono alcune delle misure contenute nel provvedimento firmato dal presidente

