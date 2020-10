Morta madre Zingaretti, sfuggì ai rastrellamenti dei nazisti. Pd Lazio: "Abbraccio alla famiglia"

08 ottobre 2020 a

Questa mattina, 8 ottobre, è morta in una clinica romana Emma Di Capua, 86 anni, madre del segretario del Pd e governatore del Lazio Nicola Zingaretti, dell’attore Luca e di Angela. La donna era malata da tempo. . Questo il messaggio del Pd Lazio su Facebook: "Emma di Capua, proveniente da una famiglia ebraica romana, riuscì a 7 anni a rifugiarsi in un convento per sfuggire ai rastrellamenti dei nazisti durante la Seconda guerra mondiale. Al contrario della nonna Ester, deportata ad Auschwitz".

Messaggio di cordoglio anche da Giorgia Meloni: "A nome mio e di tutta Fratelli d’Italia desidero esprimere il mio cordoglio e la mia vicinanza a Nicola Zingaretti e alla sua famiglia per la scomparsa della madre Emma".

