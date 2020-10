Virginia Raggi in isolamento. Il capo di gabinetto Stefano Castiglione positivo al coronavirus

07 ottobre 2020 a

a

a

La sindaca di Roma Virginia Raggi in isolamento. Il responsabile dell'ufficio di gabinetto del Campidoglio, Stefano Castiglione, è risultato infatti positivo al coronavirus. Da quello che si è appreso Raggi ha già effettuato il tampone e resterà isolata fino a che non si conosceranno gli esiti,

Rispettando linee guida nazionali, ha consultato il proprio medico curante che le ha inviato richiesta per l’effettuazione di un test diagnostico. Virginia Raggi si è recata in un ospedale pubblico per effettuare il tampone e, come prevedono le norme, rimarrà in autoisolamento in attesa dell’esito dei test. "La sindaca continuerà a esercitare comunque le sue funzioni istituzionali", si legge in una nota del Campidoglio. Questa mattina, 7 ottobre, saranno sanificati i locali del Campifoglio.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.