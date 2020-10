Polizia Viterbo, in arrivo il nuovo Questore. Sarà Giancarlo Sant'Elia

06 ottobre 2020 a

Cambio in vista al vertice della Questura di Viterbo. Secondo indiscrezioni che circolano negli ultimi giorni dal 1 novembre dovrebbero essere operative le nuove nomine. Il Questore Massimo Macera, arrivato il 1 agosto di due anni fa, lascerà Viterbo per andare a Parma. Nella città dei papi arriverà Giancarlo Sant'Elia, dirigente di lungo corso che ha diretto numerosi uffici e commissariati della capitale e che ha avuto ruoli anche nella polizia stradale. E' stato in servizio per diverso tempo all'ispettorato del Vaticano. Un dirigente di esperienza che prenderà il testimone tra pochi giorni quando tutto sarà ufficializzato con le nomine.

