Trans con l'Hiv aggredisce vigile urbano a Roma. Condannata a tre mesi

06 ottobre 2020 a

È stata condannata per direttissima dal tribunale di Roma a tre mesi di reclusione una trans colombiana, positiva all’Hiv, che nella serata di lunedì 6 ottobre ha aggredito un agente della polizia locale all’interno del pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni.

La trans, 43 anni, accusata di lesioni e danneggiamento, era stata fermata poco prima a Piazzale Ostiense mentre stava lanciando bottiglie di vetro contro le auto in sosta. L’agente della Polizia locale di Roma Capitale, del gruppo Gipt, è rimasto ferito ed è ora sottoposto a profilassi vito che la trans che l'ha aggredito è sieropositiva. Il rito per direttissima ha portato alla condanna per lesioni.

