Ex consigliere comunale Francesco Moltoni assolto per il crac della discoteca Perfidia

06 ottobre 2020 a

a

a

Ex consigliere comunale Francesco Moltoni assolto per crac Perfidia.

La sentenza è stata pronunciata dal collegio presieduto dal giudice Silvia Mattei. Moltoni, 59 anni, era accusato di bancarotta fraudolenta per il fallimento della discoteca Perfidia che stava sulla Cassia a Ponte di Cetti e che ha chiuso l'attività nel 2012. Ha invece patteggiato un anno e otto mesi il coimputato.

I due sono stati amministratori della società in tempi diversi. "E' durata 8 anni, tanto, troppo lunga l'odissea di Francesco Moltoni, un processo complicato affrontato con la mitezza che contraddistingue l'uomo e la correttezza che ha sempre contraddistinto l'amministratore pubblico. Assolto perché il fatto non sussiste e perché l'imputato non lo ha commesso. La vittoria della giustizia e della verità, la vittoria che rende merito ad un uomo per bene che non ha mai intascato una lira ed ha portato la croce fino a questo pomeriggio", commenta il difensore di Moltoni, l'avvocato Samuele De Santis dopo la lettura della sentenza.

Poi il difensore aggiunge: "Il collegio ha voluto dichiarare la totale estraneità ai fatti del mio assistito riconoscendone pertanto la giusta amministrazione nel poco tempo che lo ha visto responsabile. Una sentenza definitiva nella formula più ampia che esiste nel codice di procedura che lo allontana da tutte quelle speculazioni anche politiche che lo hanno sfiorato in questi anni e che tanto lo hanno provato sia fisicamente che moralmente”.

Francesco Moltoni è scoppiato in lacrime dopo la lettura del dispositivo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.