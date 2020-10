Roma: costringe la mogie a prostituirsi per comprare la droga

06 ottobre 2020 a

Un 47enne di Torino è stato arrestato a Ostia per abusi e violenze nei confronti della moglie, una 37enne di origine slovena. La donna ha rivelato ai

carabinieri come fosse stata sottoposta a vessazioni, violenze e minacce dal marito. L’uomo l’aveva anche costretta, secondo i militari, a prostituirsi per poi usare il denaro per acquistare della droga. Il magistrato, viste le prove acquisite dai carabinieri a conferma del racconto della vittima e valutando come concreto il pericolo che l’uomo possa compiere altri abusi nei confronti della moglie, ne ha disposto l’arresto. Il 42enne adesso si trova nel carcere di Velletri

